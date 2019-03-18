По словам потерпевшего, из его автомобиля, стоявшего на парковке на Ходынском бульваре, пропал пакет с денежными средствами в размере 1,5 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы задержали подозреваемых в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 34-летний сотрудник транспортной компании. Он рассказал, что из его автомобиля, стоявшего на парковке на Ходынском бульваре, пропал пакет с денежными средствами в размере 1,5 млн рублей, принадлежащими организации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Хорошевском шоссе задержали подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 45-летний ранее судимые безработные. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29