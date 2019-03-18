В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты металлическая ложка, использованные шприцы...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ликвидировали наркопритон.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 38-летнего москвича, который за вознаграждение систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на Магнитогорской улице, наркозависимым лицам для потребления наркотиков.В результате осмотра помещения были обнаружены и изъяты металлическая ложка, использованные шприцы, 1 шприц с жидкостью, которая согласно проведенному исследования содержит в своем составе наркотические средство – героин и массой 0,5 гр.По данному факту дознанием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73