Злоумышленница с помощью поддельных документов пыталась установить право собственности на ранее выморочное имущество...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали 53-летнюю москвичку, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступила информация о мошенничестве от представителя регистрирующего органа. Он сообщил, что неизвестная женщина подала документы на регистрацию квартиры на Кутузовском проспекте, но у него впоследствии возникли сомнения в их подлинности, и он обратился в полицию.Материальный ущерб составил более 5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОУР УВД по ЗАО задержали подозреваемую – 53-летнюю москвичку.Установлено, что злоумышленница с помощью подачи поддельных документов на регистрацию квартиры пыталась установить право собственности на ранее выморочное имущество.Следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93