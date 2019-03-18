Чем ближе выборы, тем более громкие заявления делает президент Украины Петр Порошенко. На днях он пообещал вернуть Незалежной Крым в случае победы. В Москве подобные лживые обещания быстро разоблачили и выставили Порошенко на посмешище.

Чем ближе выборы, тем более громкие заявления делает президент Украины Петр Порошенко. На днях он пообещал вернуть Незалежной Крым в случае победы. В Москве подобные лживые обещания быстро разоблачили и выставили Порошенко на посмешище.Слова Порошенко о возвращении полуострова не стоитвоспринимать за чистую монету. Такое мнение в интервью РИА Новости высказалпредставляющий регион депутат Госдумы Михаил Шеремет.По словам парламентария, украинский лидер на протяжениипоследних пяти лет неоднократно давал такие громкие обещания. Последнеезаявление Порошенко законодатель назвал "очередной профанацией".Шеремет уверен, что лидер Незалежной будет обещать украинцамкакие угодно золотые горы, ведь главное для него – сохраниться власть любымспособом. Однако после пяти лет обманов и несбывшихся ожиданий уже вряд липоверят Порошенко, полагает депутат.О возвращении Крыма Порошенко заявил на встрече сизбирателями в Киеве в канун пятилетия воссоединения полуострова с Россией. Поего словам, для возвращения Крыма и Донбасса будут сделаны "решительныешаги". Правда, какие именно лидер Незалежной предпочел не говорить.Но сколько не обещай, а победитьэто вряд ли поможет. По мнению бывшего депутат Верховной радыСпиридона Килинкарова, лидер Незалежной может победить только с помощьюфальсификаций.Политик уверен, что в победу Порошенко никто не поверит."Потому что то, что сегодня вброшено о его намерении фальсифицироватьвыборы, оно зашло глубоко", – сказал экс-парламентарий в эфире телеканала"Россия-1".Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. занимает вторую строчку в предвыборном рейтинге с показателем в15-17% голосов. Его опережает актер Владимир Зеленский.