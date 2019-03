NASA предупредило, что недавно открытый крупный астероид EA2 22 марта приблизится к Земле. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 305 тысяч километров – это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

NASA предупредило, что недавно открытый крупный астероид EA2 22 марта приблизится к Земле. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 305 тысяч километров – это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O— Massimo (@Rainmaker1973) March 15, 2019Астероид движется со скоростью пять километров в секунду, передает РИА Новости. Его диаметр составляет от 18 до 40 метров.В сентябре 2018 года мимо Земли пролетел еще больший астероид — SP1. Его размер составил размером от 70 до 160 метров. Он прошел мимо нашей планеты на расстоянии 5,87 миллиона километров.