Новая система весогабаритного контроля с 18 марта введена на трассах Калининградской области. В регионе установлены десять таких пунктов учёта. Грузовики будут автоматически взвешиваться прямо на дороге во время движения специальной системой.

Новая система весогабаритного контроля с 18 марта введена на трассах Калининградской области. В регионе установлены десять таких пунктов учёта. Грузовики будут автоматически взвешиваться прямо на дороге во время движения специальной системой. Дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять нарушителей без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора.Как сообщает ГТРК "Калининград", информация о нарушениях будет автоматически поступать в ГИБДД. Максимальный штраф составит полмиллиона рублей.Напомним, Росавтодор запустил пилотный проект автоматической системы весогабаритного контроля с 1 октябпя 2016 года. Основная цель — обеспечить безопасное движение.