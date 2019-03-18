В Австралии подразделение полиции по борьбе с терроризмом обыскивает дома родных новозеландского стрелка. Семья Таррантов помогает расследованию. За последние годы преступник провел на родине, в Австралии, всего полтора месяца, тем не менее, полиция отрабатывает все следы и маршруты.

В Австралии подразделение полиции по борьбе с терроризмом обыскивает дома родных новозеландского стрелка. Семья Таррантов помогает расследованию. За последние годы преступник провел на родине, в Австралии, всего полтора месяца, тем не менее, полиция отрабатывает все следы и маршруты.10 лет тюремного наказания за распространение видео расстрела в мечетях. Власти Новой Зеландии объявили нулевую толерантность по отношению к рекламе терроризма. Но кадры кровавой трансляции разошлись по всему миру за считаные минуты. Некоторые издания, например, Wall Street Journal, считают, что всему виной – запоздалая реакция администраторов соцсетей."Видео атаки в Новой Зеландии разошлось по "темным углам" Интернета, — пишет издание. — Некоторые анонимные сообщества, которые специализируются на разжигании ненависти, намеренно выкладывают и распространяют этот ролик".В пресс-службе Facebook оправдываются: мол, заблокировали более полутора миллионов копий экстремистского видеоролика в первые же 24 часа после нападения на мечети и предотвратили загрузку еще более миллиона таких публикаций.Тем временем, власти Новой Зеландии изучают манифест террориста. Особый цинизм преступника: обращение специально оказалось у политиков на столах еще до атаки – и за такое время, чтобы служба безопасности не имела ни шанса вмешаться."Я была одной из тех, кто получил этот манифест за 9 минут до самой атаки, — рассказала Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии. — Но в нем не была указана ни сама локация, ни какие-либо конкретные детали. К сожалению, там не было ничего, что позволило бы нам предотвратить трагедию".Все указывает на то, что 28-летний австралиец Брентон Таррант тщательно планировал это нападение и тщательно подбирал локацию. До того, как поселиться в Новой Зеландии, он работал в Австралии фитнесс-тренером. А потом бросил работу, увлекся криптовалютами. Видимо, успешно, поскольку после отправился, по сути, в кругосветное турне. По данным New York Post, он посетил КНДР, Исландию, Аргентину, Францию, Грецию, Румынию, Венгрию и Болгарию. Теперь в этих странах ищут связи террориста и вероятных сообщников. Из "Манифеста Тарранта", в частности, следует, что он — поклонник балканских националистов. К изучению его интересов приступили и в Турции."Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган. — В первый раз он пробыл здесь три дня, а во второй раз — сорок. Проводится расследование. Однако мы хотим, чтобы Новая Зеландия также привлекла его к ответственности, и он остался под арестом".Эрдоган в "Манифесте Тарранта" упоминается среди высокопоставленных врагов наравне с немецким канцлером Ангелой Меркель и мэром Лондона Саддиком Кханом.Пока ведется следствие на родине террориста — в Австралии, — у Канберры появилась еще одна забота. Властям пришлось спешно аннулировать визу Майло Яннопулоса — британского блогера ультраправого толка, известного своими радикальными расистскими и исламофобскими взглядами.Виной всему – его пост в Facebook, в котором он припомнил статью новозеландского издания Санди Стар-Таймс. В публикации, оригинал которой спешно удалили после трагедии в Крайстчерче, говорилось о двух террористах, которые радикализировались в одной из мечетей, атакованных Таррантом. Это вербовщик Аль-Каиды (запрещена в РФ) Дэрил Джонс и Кристофер Хавард. По версии автора, они проходили обучение вместе с инструкторами в Йемене. Теми самыми инструкторами, которые подготовили боевиков, напавших на Charlie Hebdo.