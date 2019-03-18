Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Диме Мартынове из Ростова-на-Дону. У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, диагностированный с большим опозданием. Отверстие со временем достигло угрожающих размеров.

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