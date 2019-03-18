Президент Украины Петр Порошенко продолжает свой гастрольный тур в надежде привлечь голоса избирателей и одержать победу в грядущих выборах на место главы страны. Избиратели, впрочем, не сильно ценят усилия политика.

Президент Украины Петр Порошенко продолжает свой "гастрольный тур" в надежде привлечь голоса избирателей и одержать победу в грядущих выборах на место главы страны. Избиратели, впрочем, не сильно ценят усилия политика.Во время выступления Петра Порошенко перед народом на Михайловской площади в Киеве некоторые присутствующие держали плакаты с лозунгами против действующего президента Украины и выкрикивали лозунги. В итоге между противниками и сторонниками Порошенко начались столкновения. Чтобы восстановить порядок в толпу пришлось бросить полицию.Тем временем обещания, которые Петр Порошенко щедро рассыпал со сцене, заставили некоторых украинцев испугаться новой войны. "Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!", – цитирует РИА Новости президента Украины. "После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем", – оговорился Петр Порошенко.Впрочем, некоторые эксперты напомнили, что ранее президент Украины обещал, что силовая операция на юго-востоке Украины продлится всего несколько дней. Возможно, что не стоит доверять Петру Порошенко, когда он обещает решить ситуацию не военным, а дипломатическим путем.В любом случае, считают аналитики, придавать значения словам Петра Порошенко не стоит. "Данные заявления – просто болтовня в стиле президента Украины, которая не имеет ничего общего с решением реальных проблем", – цитирует RT политолога и экономиста Александра Дудчака."Нет никакого секрета в том, каким образом Порошенко собирается возвращать Крым и Донбасс, он заявлял об этом много раз. Все, по его словам, будет происходить исключительно при помощи силы. Но подобные заявления президента – это что-то из области фантастики. Можно было убедиться за последнее время, что силовым путем не вернуть ни полуостров, ни Донбасс", – подчеркнул эксперт.