Не успел утихнуть скандал с музыкантом Сергеем
Шнуровым, с которым телеведущая устроила грязную перепалку в Instagram, как она уже нашла себе очередного мальчика
для битья. На сей раз Ксения Собчак решила пройтись по таланту рэпера Тимати.
Не успел утихнуть скандал с музыкантом Сергеем
Шнуровым, с которым телеведущая устроила грязную перепалку в Instagram, как она уже нашла себе очередного мальчика
для битья. На сей раз Ксения Собчак решила пройтись по таланту рэпера Тимати.
Знаменитость написала в своем микроблоге весьма оскорбительный пост в адрес
Тимати и еще одного российского певца. Ксения Собчак в свойственной ей саркастичной
манере высказалась о так называемом весеннем обострении.
"Степень адекватности Русского Артиста нужно обязательно замерять именно
весной. С целью последующего амбулаторного или домашнего лечения. Ведь может
оказаться, что каждый Тимати считает себя Кайни Уэстом, а Стас Михайлов вообще
Стинг. Делитесь своими историями! Встречали ли вы в вашем городе или деревне
Наполеона или Тарантино?" – приводит пост светской львицы (здесь
и далее орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
Задетый за
живое рэпер не стал молчать. Он написала комментарий под едким посланием Ксении
Собчак. "Послать бабу…, дело не хитрое. Но не достойное мужчины. Так же как и
дальнейшие с ней дебаты – это ненужное пустословие", – ответил Тимати окрысившейся
на звезд шоу-бизнеса телеведущей.
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