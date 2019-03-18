Не успел утихнуть скандал с музыкантом Сергеем Шнуровым, с которым телеведущая устроила грязную перепалку в Instagram, как она уже нашла себе очередного мальчика для битья. На сей раз Ксения Собчак решила пройтись по таланту рэпера Тимати.

Не успел утихнуть скандал с музыкантом СергеемШнуровым, с которым телеведущая устроила грязную перепалку в Instagram, как она уже нашла себе очередного мальчикадля битья. На сей раз Ксения Собчак решила пройтись по таланту рэпера Тимати.Знаменитость написала в своем микроблоге весьма оскорбительный пост в адресТимати и еще одного российского певца. Ксения Собчак в свойственной ей саркастичнойманере высказалась о так называемом весеннем обострении."Степень адекватности Русского Артиста нужно обязательно замерять именновесной. С целью последующего амбулаторного или домашнего лечения. Ведь можетоказаться, что каждый Тимати считает себя Кайни Уэстом, а Стас Михайлов вообщеСтинг. Делитесь своими историями! Встречали ли вы в вашем городе или деревнеНаполеона или Тарантино?" – приводит пост светской львицы (здесьи далее орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).Задетый заживое рэпер не стал молчать. Он написала комментарий под едким посланием КсенииСобчак. "Послать бабу…, дело не хитрое. Но не достойное мужчины. Так же как идальнейшие с ней дебаты – это ненужное пустословие", – ответил Тимати окрысившейсяна звезд шоу-бизнеса телеведущей.Материал дополняется