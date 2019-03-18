В Instagram появился видеоанонс завтрашнего выпуска
телестройки. В кадре Ольга Бузова, сидя на лобном месте, рассказывает, что звезда
шоу Дом-2 Илья Яббаров наконец узнал имя своего сына от Алены Рапунцель.
В Instagram появился видеоанонс завтрашнего выпуска
телестройки. В кадре Ольга Бузова, сидя на лобном месте, рассказывает, что звезда
шоу "Дом-2" Илья Яббаров наконец узнал имя своего сына от Алены Рапунцель.
По словам Бузовой, на фотосессии участник рассорился с мамой
своего малыша. Выяснилось, что Алена дала крохе отчество "Дмитриевич" – в честь
своего отца.
"Сына Алены зовут Богдан Дмитриевич Савкин", – заявила ведущая
"Дома-2". Присутствующие, были явно шокированы услышанным.
Отметим, что Алена никогда не скрывала своего недоверия к
экс-возлюбленному. В беседе в Владом Кадони Рапунцель говорила, что Яббаров,
хоть и является биологическим отцом ее наследника, в документах не фигурирует –
в графе отец в свидетельстве о рождении стоит прочерк.
После " заявила, что уже давно не надеется
на воссоединение с Яббаровым. Экс-возлюбленного она давно забыла. Более того,
она ждет появления в своей жизни нового мужчины.
"Я давно прошла этап чувств и воздыханий по этому молодому
человеку , я знаю , чего я хочу в жизни , у меня теперь своя маленькая семья ,
много планов и целей ❤️И я знаю , что скоро рядом
появится настоящий любящий мужчина 👪 (здесь орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – рассказала звезда
в личном Instagram.