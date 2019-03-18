В Instagram появился видеоанонс завтрашнего выпуска телестройки. В кадре Ольга Бузова, сидя на лобном месте, рассказывает, что звезда шоу Дом-2 Илья Яббаров наконец узнал имя своего сына от Алены Рапунцель.

В Instagram появился видеоанонс завтрашнего выпускателестройки. В кадре Ольга Бузова, сидя на лобном месте, рассказывает, что звездашоу "Дом-2" Илья Яббаров наконец узнал имя своего сына от Алены Рапунцель.По словам Бузовой, на фотосессии участник рассорился с мамойсвоего малыша. Выяснилось, что Алена дала крохе отчество "Дмитриевич" – в честьсвоего отца."Сына Алены зовут Богдан Дмитриевич Савкин", – заявила ведущая"Дома-2". Присутствующие, были явно шокированы услышанным.Отметим, что Алена никогда не скрывала своего недоверия кэкс-возлюбленному. В беседе в Владом Кадони Рапунцель говорила, что Яббаров,хоть и является биологическим отцом ее наследника, в документах не фигурирует –в графе отец в свидетельстве о рождении стоит прочерк.После " заявила, что уже давно не надеетсяна воссоединение с Яббаровым. Экс-возлюбленного она давно забыла. Более того,она ждет появления в своей жизни нового мужчины."Я давно прошла этап чувств и воздыханий по этому молодомучеловеку , я знаю , чего я хочу в жизни , у меня теперь своя маленькая семья ,много планов и целей ❤️И я знаю , что скоро рядомпоявится настоящий любящий мужчина 👪 (здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – рассказала звездав личном Instagram.