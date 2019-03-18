Мультфильм Узы Дианы Великовской, выполненный в технике рисования 3D ручкой, получил главный приз Суздальфеста. Накануне в Суздале торжественно завершился 24-й российский фестиваль анимационного кино.

Вручены награды 24-го российского фестиваля анимационного кино, который накануне завершился в Суздале. Победителем Суздальфеста стала Диана Великовская, член американской киноакадемии "Оскар". Главный приз жюри присудило ее короткометражке "Узы", выполненной в технике рисования 3-D ручкой.В десятиминутном фильме рассказывается о девушке, которая покидает отчий дом. Что разрушает привычный мир ее любимых родителей. Именно этот фильм, как рассказала режиссер ленты Диана Великовская, был снят "не для публики". Для родителей, — уточнила автор.В этом году, по словам директора фестиваля Александра Герасимова, было немало достойных фильмов. Поэтому жюри не поскупилось на дипломы, были вручены десятки наград. Так, приз за лучший профессиональный короткометражный фильм получила лента "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. Специальный приз мэтров мультипликации, в числе которых знаменитый Юрий Норштейн, достался работе режиссера Натальи Мирзоян "Пять минут до моря".Директор суздальского фестиваля отметил большую активность зрителей: в онлайн-голосовании приняли участие 9 тысяч человек. Об этом сообщает ГТРК "Владимир".