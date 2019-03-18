В России необходимо кардинально пересмотреть систему госзакупок. Это нужно для выполнения майских указов президента.

России необходимо кардинально пересмотреть систему госзакупок. Это нужно длявыполнения майских указов президента.Порядокгосзакупок нужно максимально упростить для того, чтобы они стали доступнее длямаксимально широкого круга участников и при этом не потерялипринципов прозрачности. О пересмотре Закона о контрактной системе заявил глава экспертно-консультативногосовета фракции "Единой России" по совершенствованию антикоррупционногозаконодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальныхзакупок, депутат Госдумы Антон Гетта.Поего словам, изменения нужны для того, чтобы успешно реализовать национальные проекты по майскому указу ВладимираПутина, подписанного поле его послания Федеральному Собранию. Сейчас ужеведется соответствующая работа с ФАС, Минфином, Казначейством России, Счетнойпалатой, отраслевыми объединениями предпринимателей, заказчиками и экспертами.Нопроблемы пока не решены: из-за сложной и затянутой по времени процедуре проведенияконкурсов, зачастую, детские сады остаются без питания, а регионы послеполучения денег из центра не успевают провеститендеры. Как результат – недостроенные дороги и не отремонтированные больницы.Парламентарий напомнил, что по 12-ти национальным проектам, направленным наулучшение всех сфер жизни людей, предусмотрено выделение более 25 триллионоврублей до 2024 года. Но, из выделенных в бюджете средств в регионы ушло только 1,4%.Получается, что деньги начинают работать в экономике только через полгода.Длявыполнения майского суперуказа система государственных закупок должна бытьпересмотрена. Процедуры должны быть упрощены таким образом, чтобы любойдиректор школы или главврач больницы смог без задержек и проволочек закупитьнеобходимые для организации изделия.Геттапризвал при корректировке работы системы госзакупок вместе с водой не выплеснутьребенка. Процедуру нужно сделать эффективной и это одна из главных тем, которыебудут обсуждаться на ближайшем заседаниирабочей группы экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционногозаконодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальныхзакупок.Напомним, что в этом году в России началась реализация 12-ти национальных проектов,разработанных по поручению президента Владимира Путина. Их главные цели – обеспечитьэкономический прорыв и повысить уровень жизни россиян. В частности,проекты направлены на повышение качества медицинского обслуживания, развитие цифровойэкономики, строительство дорог, решение проблем демографии.