Уход популярной певицы Юлии Началовой не оставил равнодушных. В студии программы Пусть говорят Первого канала экс-супруг артистки Евгений Алдонин рассказал о том, как дочь звезды переживает потерю.

Уход популярной певицы Юлии Началовой не оставил равнодушных.В студии программы "Пусть говорят" Первого канала экс-супруг артистки ЕвгенийАлдонин рассказал о том, как дочь звезды переживает потерю.Экс-супруг Началовой футболист Евгений Алдонин признался, чтопрошел через один из самых трудных моментов жизни. Ему пришлось рассказать дочери Вере о смерти матери.Спортсмен встречал 12-летнюю девочку у трапа самолета. Вера была склассом на каникулах в Лондоне."Самая большая боль и утрата для Веры. Слова очень тяжелобыло подобрать. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать,я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у менятяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла почему. Когдаона уезжала мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокированаи до сих пор шокирована", – рассказал Евгений Алдонин о состоянии дочери редакторампрограммы .Также в студии появилась пресс-секретарь звезды Анна Исаева.Она отметила, что Алдонин, на ее взгляд, буквально почернел от горя. Несмотря на развод, экс-супруги были вотличных отношениях. Также Исаева рассказала о том, что случилось с артисткой.Это произошло на съемках шоу, Началова натерла ногу.Показала рану врачу, который дежурил на программе. Тот порекомендовал срочно показатьсяврачу-хирургу. Совет доктора певица оставила без внимания. Меж тем, ранка незаживала, звезда страдала сахарным диабетом – это мешало выздоровлению. Юлияобратилась к докторам, артистку наблюдали амбулаторно, назначили лечение.8 марта Началова потеряла сознание дома. Вокалистку госпитализировали. Доктора уговаривали звезду ампутировать поврежденный палец.Юлия отказалась и попросила сохранить конечность целой. "Мы ничего не скрываем –это был сепсис", – сообщила Анна присутствующим на съемочной площадке .По словам Исаевой, с первой волной инфекцией Юлия Началова справилась.Звезде стало лучше, близкие вздохнули с облегчением. Однако вторую волну артистка не пережила – не выдержало сердце.