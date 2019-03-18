Уход популярной певицы Юлии Началовой не оставил равнодушных.
В студии программы Пусть говорят Первого канала экс-супруг артистки Евгений
Алдонин рассказал о том, как дочь звезды переживает потерю.
Уход популярной певицы Юлии Началовой не оставил равнодушных.
В студии программы "Пусть говорят" Первого канала экс-супруг артистки Евгений
Алдонин рассказал о том, как дочь звезды переживает потерю.
Экс-супруг Началовой футболист Евгений Алдонин признался, что
прошел через один из самых трудных моментов жизни. Ему пришлось рассказать дочери Вере о смерти матери.
Спортсмен встречал 12-летнюю девочку у трапа самолета. Вера была с
классом на каникулах в Лондоне.
"Самая большая боль и утрата для Веры. Слова очень тяжело
было подобрать. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать,
я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у меня
тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла почему. Когда
она уезжала мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована
и до сих пор шокирована", – рассказал Евгений Алдонин о состоянии дочери редакторам
программы .
Также в студии появилась пресс-секретарь звезды Анна Исаева.
Она отметила, что Алдонин, на ее взгляд, буквально почернел от горя. Несмотря на развод, экс-супруги были в
отличных отношениях. Также Исаева рассказала о том, что случилось с артисткой.
Это произошло на съемках шоу, Началова натерла ногу.
Показала рану врачу, который дежурил на программе. Тот порекомендовал срочно показаться
врачу-хирургу. Совет доктора певица оставила без внимания. Меж тем, ранка не
заживала, звезда страдала сахарным диабетом – это мешало выздоровлению. Юлия
обратилась к докторам, артистку наблюдали амбулаторно, назначили лечение.
8 марта Началова потеряла сознание дома. Вокалистку госпитализировали. Доктора уговаривали звезду ампутировать поврежденный палец.
Юлия отказалась и попросила сохранить конечность целой. "Мы ничего не скрываем –
это был сепсис", – сообщила Анна присутствующим на съемочной площадке .
По словам Исаевой, с первой волной инфекцией Юлия Началова справилась.
Звезде стало лучше, близкие вздохнули с облегчением. Однако вторую волну артистка не пережила – не выдержало сердце.