Друзья Юлии Началовой собрались, чтобы почтить ее память. В студии программы Прямой эфир Малахова выступила Анна Исаева – пресс-секретарь скончавшейся звезды.

Друзья Юлии Началовой собрались, чтобы почтить ее память. Встудии программы "Прямой эфир" Малахова выступилаАнна Исаева – пресс-секретарь скончавшейся звезды."Она мне звонила и говорила: "Я не знаю почему, я упала в обморокдома, и мне очень плохо" – это было 8 марта. Когда она попала в больницу, насобнадежили, нам сказали: "Ничего страшного. Мы ее спасем и вылечим", – поведалаИсаева. Она вышла на связь со студией ток-шоу "Прямой эфир" Малахова по скайпу.Помощница умершей вокалистки вспомнила последний разговор сНачаловой. Девушки общались в больничной палате."Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Онауже находилась в больнице, рядом была мама. Мне рассказали, что она хорошопоела, что у нее хорошее настроение. Я ее спросила: "Юлечка, мне многие людисейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести", а она говорит: "Ань, я тебеполностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана, везде говоритьто, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это право", – отметил пресс-секретарьв шоу "Прямой эфир" Малахова.По словам Анны, близкие Началовой не оставляли надежды на благоприятныйисход. Вместе они молились, ожидали улучшения. После Исаева добавила, чтоубитые горем родители Юлии Началовой просили передать слова благодарности всемтем, кто оказывает им моральную поддержку, всем поклонникам и друзьям-артистам.Также на связь со студией вышелвозлюбленный Началовой Вячеслав Кудря. Мужчина поблагодарил всех тех, кто неостался равнодушным к этой беде."Мы себя обнадеживали и каждое слово врачей "хорошо" или "лучше"воспринималось как счастье. Я не могу комментировать, что что говорят врачи.Лучше, если об этом скажут родители, а не я. Я хотел бы поблагодарить всех и отсебя и от имени родителей Юлии – это очень важно. Мы не остались одни в этотмомент. Юля была светлым, добрым человеком, которая заслужила любви в жизни. Все что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, – этокакой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить",– рассказал избранник Юлии Началовой в программе .