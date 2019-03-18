Петру Порошенко досталось за его безумные заявления о взятии
Крыма. Президента Украины поставили на место политики, общественные деятели и
пользователи соцсетей.
Петру Порошенко досталось за его безумные заявления о взятии
Крыма. Президента Украины поставили на место политики, общественные деятели и
пользователи соцсетей.
Решение о воссоединении Крыма с Россией стало выражением
воли жителей республики. Насильно вернуть людей туда, где они не хотят жить,
невозможно, заявил первый заместитель постоянного представителя республики Крым
при президенте Сергей Кудрин.
В Совете Федерации назвали обещание Петра Порошенко вернуть
Крым сигналом для Запада. Член комитета по международным делам Олег Морозов
заявил, что президент Украины дурит своего избирателя. "Но главный адресат
этого заявления живет не на Украине, а в Брюсселе и Вашингтоне. Перед ними и
ломает шапку Порошенко", – подчеркнул сенатор.
В свою очередь президент Центра социальных и политических
исследований "Аспект" Георгий Федоров назвал мечты лидера Незалежной о
Крыме болтовней и традиционной мантрой.
"Порошенко просто откровенно врет. Но
традиционно надо попытаться часть разгневанного избирателя задобрить, что он
якобы это будет делать и якобы у него это получится, хотя он всю свою прошлую
предвыборную кампанию тоже много что обещал", – напомнил эксперт.
В соцсетях на заявление отреагировали с юмором. "Да
он сейчас и
присоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Все поставлено на карту",
– написал один из пользователей. "Забудь его забудь... ушел твой
Крым, как дым... ведь у него в мечтах не ты", "Обещать – не значит
жениться", – пишут другие.
Напомним, что президент Украины написал у себя в
Facebook, что вернет Крым сразу же после президентских выборов. Подобные
заявления Петр делал уже не раз, но перед выборами он зачастил с
обещаниями возвращения Крыма. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта,
в них примут участие 39 кандидатов. В тройке лидеров актер Владимир Зеленский,
действующий президент Петр Порошенко и глава партии "Батькивщина" Юлия
Тимошенко.