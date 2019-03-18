Петру Порошенко досталось за его безумные заявления о взятии Крыма. Президента Украины поставили на место политики, общественные деятели и пользователи соцсетей.

Петру Порошенко досталось за его безумные заявления о взятииКрыма. Президента Украины поставили на место политики, общественные деятели ипользователи соцсетей.Решение о воссоединении Крыма с Россией стало выражениемволи жителей республики. Насильно вернуть людей туда, где они не хотят жить,невозможно, заявил первый заместитель постоянного представителя республики Крымпри президенте Сергей Кудрин.В Совете Федерации назвали обещание Петра Порошенко вернутьКрым сигналом для Запада. Член комитета по международным делам Олег Морозовзаявил, что президент Украины дурит своего избирателя. "Но главный адресатэтого заявления живет не на Украине, а в Брюсселе и Вашингтоне. Перед ними иломает шапку Порошенко", – подчеркнул сенатор.В свою очередь президент Центра социальных и политическихисследований "Аспект" Георгий Федоров назвал мечты лидера Незалежной оКрыме болтовней и традиционной мантрой."Порошенко просто откровенно врет. Нотрадиционно надо попытаться часть разгневанного избирателя задобрить, что онякобы это будет делать и якобы у него это получится, хотя он всю свою прошлуюпредвыборную кампанию тоже много что обещал", – напомнил эксперт.В соцсетях на заявление отреагировали с юмором. "Даон сейчас иприсоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Все поставлено на карту",– написал один из пользователей. "Забудь его забудь... ушел твойКрым, как дым... ведь у него в мечтах не ты", "Обещать – не значитжениться", – пишут другие.Напомним, что президент Украины написал у себя вFacebook, что вернет Крым сразу же после президентских выборов. Подобныезаявления Петр делал уже не раз, но перед выборами он зачастил собещаниями возвращения Крыма. Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта,в них примут участие 39 кандидатов. В тройке лидеров актер Владимир Зеленский,действующий президент Петр Порошенко и глава партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко.