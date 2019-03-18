О
последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности,
проанонсировал очередной выпуск Прямого эфира на телеканале Россия 1 о том,
как скончалась 38-летняя Юлия Началова, Андрей Малахов.
О
последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности,
проанонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" о том,
как скончалась 38-летняя Юлия Началова, Андрей Малахов.
О своем решении рассказать подробности
последних часов и кончины артистки шоумен сообщил в Instagram. Малахов уточнил, что зрители
смогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти 18 марта, в
17.25 мск. Можно представить, сколько интимных подробностей может всплыть о болезни и гибели Юлии Началовой.
Но не один Андрей Малахов успел
покопаться в грязном белье скончавшейся 16 марта исполнительницы. Журналисты,
как коршуны, слетелись за подробностями еще тогда, когда Юлия Началова лежала в
коме, доживая свои последние часы.
В свою очередь ранее менеджер
певицы Анна Исаева сообщила, что 16 марта на телевидении выйдет сразу
несколько шоу, в которых расскажут о самочувствии артистки. Пост
с таким заявлением она опубликовала в своем закрытом аккаунте
в Instagram, передает
Менеджер уточнила, что
о здоровье Юлии Началовой расскажут в передачах "Привет, Андрей"
на "России 1" и "Центральное телевидение" на НТВ. Также в день
смерти артистки в записи прошли эфиры шоу "Один в один" на "России 1"
и "Ты супер!" на НТВ с участием знаменитости.
Анна Исаева поблагодарила
звезд шоу-бизнеса, которые лично звонили и предлагали помочь Юлии
Началовой. Это Дима Билан, Николай Басков, Диана Гурцкая, Зара, Ирина Дубцова,
Олег Газманов, Лариса Долина и другие.
Напомним, певицу госпитализировали 8
марта, а позднее ввели в состояние искусственной комы. Медики диагностировали у Юлии Началовой подагру,
системную красную волчанку и сахарный диабет второго типа. 16 марта врачи
провели певице операцию, после которой она скончалась.
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