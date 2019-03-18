О последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности, проанонсировал очередной выпуск Прямого эфира на телеканале Россия 1 о том, как скончалась 38-летняя Юлия Началова, Андрей Малахов.

последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности,проанонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" о том,как скончалась 38-летняя Юлия Началова, Андрей Малахов.О своем решении рассказать подробностипоследних часов и кончины артистки шоумен сообщил в Instagram. Малахов уточнил, что зрителисмогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти 18 марта, в17.25 мск. Можно представить, сколько интимных подробностей может всплыть о болезни и гибели Юлии Началовой.Но не один Андрей Малахов успелпокопаться в грязном белье скончавшейся 16 марта исполнительницы. Журналисты,как коршуны, слетелись за подробностями еще тогда, когда Юлия Началова лежала вкоме, доживая свои последние часы.В свою очередь ранее менеджерпевицы Анна Исаева сообщила, что 16 марта на телевидении выйдет сразунесколько шоу, в которых расскажут о самочувствии артистки. Постс таким заявлением она опубликовала в своем закрытом аккаунтев Instagram, передаетМенеджер уточнила, чтоо здоровье Юлии Началовой расскажут в передачах "Привет, Андрей"на "России 1" и "Центральное телевидение" на НТВ. Также в деньсмерти артистки в записи прошли эфиры шоу "Один в один" на "России 1"и "Ты супер!" на НТВ с участием знаменитости.Анна Исаева поблагодарилазвезд шоу-бизнеса, которые лично звонили и предлагали помочь ЮлииНачаловой. Это Дима Билан, Николай Басков, Диана Гурцкая, Зара, Ирина Дубцова,Олег Газманов, Лариса Долина и другие.Напомним, певицу госпитализировали 8марта, а позднее ввели в состояние искусственной комы. Медики диагностировали у Юлии Началовой подагру,системную красную волчанку и сахарный диабет второго типа. 16 марта врачипровели певице операцию, после которой она скончалась.Материал дополняется