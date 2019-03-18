О последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности, проанонсировал очередной выпуск Прямого эфира на телеканале Россия 1 о том, как скончалась Юлия Началова, Андрей Малахов.

последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности,проанонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" о том,как скончалась Юлия Началова, Андрей Малахов.О своем решении рассказать подробностипоследних часов и кончины артистки шоумен сообщил в Instagram. Малахов уточнил, что зрителисмогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти 18 марта, в17.25 мск. Можно представить, сколько интимных подробностей может всплыть о болезни и гибели Юлии Началовой.Но не один Андрей Малахов успелпокопаться в грязном белье скончавшейся 16 марта исполнительницы. Журналисты,как коршуны, слетелись за подробностями еще тогда, когда Юлия Началова лежала вкоме, доживая свои последние часы.Материал дополняется