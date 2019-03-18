О
последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности,
проанонсировал очередной выпуск Прямого эфира на телеканале Россия 1 о том,
как скончалась Юлия Началова, Андрей Малахов.
О
последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности,
проанонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" о том,
как скончалась Юлия Началова, Андрей Малахов.
О своем решении рассказать подробности
последних часов и кончины артистки шоумен сообщил в Instagram. Малахов уточнил, что зрители
смогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти 18 марта, в
17.25 мск. Можно представить, сколько интимных подробностей может всплыть о болезни и гибели Юлии Началовой.
Но не один Андрей Малахов успел
покопаться в грязном белье скончавшейся 16 марта исполнительницы. Журналисты,
как коршуны, слетелись за подробностями еще тогда, когда Юлия Началова лежала в
коме, доживая свои последние часы.
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