В Киеве освистали Петра Порошенко во время его агитационной речи. Собравшиеся на митинг встретили украинского президента плакатами с надписями Позор и Мародер. До этого Порошенко совершил предвыборное турне по регионам. И там его выступления тоже сопровождались скандалами.

В Киеве освистали Петра Порошенко во время его агитационной речи. Собравшиеся на митинг встретили украинского президента плакатами с надписями "Позор" и "Мародер". До этого Порошенко совершил предвыборное турне по регионам. И там его выступления тоже сопровождались скандалами."Армия! Язык! Вера!" – канонический порядок слов в лозунге президентской компании Порошенко. Михайловская площадь, Киев, тысячи людей. На лицах многих — уныние и печаль. Пока электорат задается вопросом, как война, "ридна мова" и раскольники помогут снизить зверские тарифы на ЖКХ и кусающиеся цены в магазинах, Порошенко с трибуны вещает об украинском величии."Наша дорога к миру лежит через усиление нашей армии, — заявил Порошенко во время выступления на Михайловской площади. — Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы. Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, которые смогут лететь дальше, чем сейчас, и это должно сдерживать нашего врага".Сдерживать врага, — то есть Россию, конечно, — а еще обязательно вступить в НАТО, ну а там и до мирового господства рукой подать. Звучит убедительно, но серьезно к этому относятся, судя по опросам европейских социологов, всего-то 14,3 процента. Та же цифра и у Тимошенко. Единственная женщина президентской гонки обещает ключевого оппонента, то есть Петра, сразу же после своей победы посадить в тюрьму. Лидирует в рейтинге Зеленский, 23 процента. Он тоже не прочь пересажать всех неугодных. Замыкает рейтинг Юрий Бойко, 13,9 процента. До выборов две недели, а обещания люстрировать, судить, сажать конкурентов звучат чаще, чем любые другие тезисы предвыборных компаний."Подобная риторика может казаться неэффективной, она уже надоела украинскому обществу, — считает политолог Денис Денисов. — Но вместе с тем практика показывает, что именно за счет подобного рода заявлений и подобного рода действий основные кандидаты могут добавить к своему электорату еще один-другой процент".Первая тройка работает не на повышение своего рейтинга, а на антирейтинг конкурента. Антирейтинг Порошенко, к слову, несмотря на второе место в предвыборном марафоне, самый высокий из этой четверки. В воздухе тысячи летающих свиней – это не сюр и не сон, и даже не психбольница, это ранее поддерживающие Порошенко националисты выражают ему свой вотум недоверия."Эти националистические дружины и раньше были только инструментом, и сейчас они выполняют роль инструмента, — говорит Дмитрий Перлин, политолог, общественный деятель. — Но самая главная задача, которая перед ними стоит, и самая главная задача, которая перед ними прорисовывается этими акциями, – это то, что Порошенко сейчас проходит обряд десакрализации, то есть националисты низводят его до уровня обычного политика".Обряд десакрализации проходит, к слову, весьма удачно, и не только лишь руками правых радикалов. Порошенко, и сам того не понимая, себя давно десакрализирует сам. "Армия, язык и вера" — кампания провальная. Армия забрала тысячи жизней в бессмысленной придуманной Порошенко АТО, язык также патриотическим инструментом не стал, треть украинцев по-прежнему выступает за использование русского наравне с украинским. Ну, а вера… ПЦУ уже давно зовут церковью политической, а не православной. И святости там и правда нет, лишь навязывание и попытки рейдерских захватов храмов.Ну и стоящий за скобками безвиз. Вместо возможности путешествовать по Европе для тысяч украинцев он стал возможностью навсегда покинуть Украину в поисках лучшей жизни, и бежавшие семьи наверняка этой возможности рады. Правда, вряд ли они проголосуют за Порошенко на ближайших выборах.