Сегодня, 18 марта - пятилетие возвращения Крыма в состав России. В торжествах примет участие президент. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин сегодня посетит два главных города региона — Симферополь и Севастополь.

Сегодня, 18 марта — пятилетие возвращения Крыма в состав России. В торжествах примет участие президент. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин сегодня посетит два главных города региона — Симферополь и Севастополь. Там он примет доклады о вводе в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС.Инфраструктура и первые энергоблоки здесь заработали в конце января. Второй энергоблок в Севастополе уже прошел проверку, в Симферополе — вторую очередь тоже готовят к запуску.Кроме того, ожидается, что глава государства в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия подстанции "Порт" на Тамани, передает телеканал "Россия 24". Она обеспечит энергией не только сам порт, но и железнодорожную часть Крымского моста.