Исполнение решения находится на контроле надзорного органа

Исполнение решения находится на контроле надзорного органаСуздальская прокуратура провела проверку соблюдения требований по нормативному содержанию автодорог в Суздале.Сотрудники ведомства выяснили, что дорога, расположенная на пересечении улиц Толстого и Некрасова, не соответствует необходимым требованиям. На всей её протяженности есть много выбоин и многочисленных повреждений асфальта, что затрудняет движение машин, в том числе служб экстренной помощи, и влечёт за собой угрозу жизни, здоровью и имуществу жителей и гостей города.Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию Суздаля привести дорогу в соответствие с установленными нормативами. Иск прокуратуры удовлетворили, исполнение решения находится на контроле надзорного органа.