Проблемы с дорогой, ведущей к Крымскому мосту, взбудоражили россиян. Проседание, ремонтные работы, сопутствующие неудобства – об этом пресса пишет уже не первый день. Терпение россиян достигает предела, люди перестают стесняться резких выражений.

Проблемы с дорогой, ведущей к Крымскому мосту, взбудоражили россиян. Проседание, ремонтные работы, сопутствующие неудобства – об этом пресса пишет уже не первый день. Терпение россиян достигает предела, люди перестают стесняться резких выражений.О происшествии в районе трассы через Керченский пролив стало известно на днях. На участке "Тавриды", которая ведет прямо на Крымский мост, просело дорожное полотно. Один из водителей снял происходящее на видео – зрелище не из приятных. Снующая туда-сюда строительная техника, рабочие...На инцидент не могли не обратить внимание украинские СМИ, которые рады любому негативу насчет Крымского моста. В прессе Незалежной начали появляться лживые материалы, подвергающие сомнению надежность переправы.Желание украинских СМИ и блогеров "хайпануть" на проблеме вызвало взрыв негодования у россиян. Одни пользователи Сети рекомендовали украинцам забыть о Крыме, другие посоветовали заняться проблемами своей страны.Были и те, кто пригласил журналистов из Незалежной лично убедиться, что, несмотря на неприятный инцидент, движению автомобилей к ничего не угрожает. "Новый повод радости у украинцев – на подъезде к Крымскому мосту просел грунт. Проблему уже устранили, ничего серьезного. Но в укросми – вой, будто рушится мост. Убогие украинские журналюги, обращаюсь к вам: приезжайте и посмотрите своими глазами. Или одно место "жим-жим"?" – написал пользователь Twitter Константин Симонов.Для придания солидности фейкам о Крымском мосте украинские СМИ часто цитируют российского ученого Юрия Медовара. Как правило, он говорит нужные им вещи. Не стала исключением и ситуация с провалом на трассе. Медовар предположил, что причины ЧП на подъезде к – нарушение нормативов ГОСТа или нестабильность почв в районе Керченского пролива.