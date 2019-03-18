Певица собрала дружеские посиделки в одном из столичных ресторанов. Алла Пугачева вместе с супругом-юмористом Максимом Галкиным устроили банкет, на который собрались звезды российского шоу-бизнеса.

Певица собрала дружеские посиделки в одном из столичных ресторанов. Алла Пугачева вместе с супругом-юмористом Максимом Галкиным устроили банкет, на который собрались звезды российского шоу-бизнеса.Алла Пугачева разрешила весну. Этой традиции уже более50 лет. Отпраздновать приход теплого времени года пришли певица Жасмин, Игорь Николаевс женой Юлией Проскуряковой, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, артисты СергейШакуров и Ирина Мирошниченко, а также другие знаменитости. Звучали тосты, были песни и танца. Сама была в ударе, передает . Примадонна веселиласьот души.