Эксперты выяснили, какими критериями должна обладать работа мечты для россиян. На первом месте – стабильность, показали результаты опросов. Ее выбрали 76 процентов респондентов.

Эксперты выяснили, какими критериями должна обладать "работа мечты" для россиян. На первом месте – стабильность, показали результаты опросов. Ее выбрали 76 процентов респондентов. На втором месте по важности – высокая зарплата (74 процента). Третье место – хороший коллектив (73 процента), передает РИА Новости.Важность опытного и лояльного начальника признали 57 процентов участников опроса. На пятом месте – удобное расположение и близость к дому – 54 процента.Менее половины опрошенных считают важными соцпакет и нематериальные бонусы (44 процента), гибкий график нужен 30 процентам, быстрый карьерный рост – 29 процентам, разнообразные и интересные проекты – 28 процентам респондентов.Из самых неважных критериев – отсутствие дресс-кода (15 процентов), известность компании (16 процентов), наличие корпоративного детсада (5 процентов).Опрос проводился во всех округах страны. В нем участвовали более 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.