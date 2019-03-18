Дизайнер Александр Титков в прошлом работал с известной певицей. Он рассказал, как Юлия Началова тщательно скрывала признаки болезни от поклонников.

Дизайнер Александр Титков в прошлом работал с известной певицей. Он рассказал, как Юлия Началова тщательно скрывала признаки болезни от поклонников.Модельер познакомился с исполнительницей два года назад. Однажды он предложил ей принять участие в фотосессии. В назначенный день Александр Титков приехал к певице домой вместе со съемочной командой. Мужчина отметил, что в то время артистка страдала от тяжелой болезни и старательно прятала шишки на теле."На съемках она сама просила закрывать руки. Болезнь прогрессировала. И шишки становились то больше, то меньше", – поделился Александр Титков в беседе с . Дизайнер даже подарил певице длинные перчатки, чтобы она могла прятать признаки болезни.Модельер добавил, что было очень тяжело стоять на каблуках. Звезда не могла подобрать правильную обувь, потому что ее нога "почему-то увеличивалась в размере". Однако ради съемок она терпела сильную боль, передаетРанее лечащий врач певицы Василий Шуров сообщил, что она скончалась от сепсиса. Артистка ходила в неудобной обуви на каблуках и однажды натерла сильную мозоль. В рану попала инфекция, которая развилась в гангрену. Врачи настаивали на ампутации ноги, но сама исполнительница выступила против этого."Пока Юля была в сознании, она говорила: какая ампутация, нельзя, спасайте ногу. Потом впала в кому, разрешение взяли у родственников, но было уже поздно", – приводит слова медика телеканал "". Он отметил, что неизвестно, была ли Началова сейчас жива, если бы ампутацию провели сразу.