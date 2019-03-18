Матчем в американском Далласе между местными Старз и гостями из канадского Ванкувер Кэнакс продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра завершилась вничью 2:2 и соперникам пришлось совершать послематчевые штрафные броски, в которых преуспели гости – 3:2.

Матчем в американском Далласе между местными "Старз" и гостями из канадского "Ванкувер Кэнакс" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Игра завершилась вничью 2:2 и соперникам пришлось совершать послематчевые штрафные броски, в которых преуспели гости – 3:2.Гости повели к 10-й минуте со счетом 2:0 после голевого дубля Шаллера. Однако в дальнейшем "Кэнакс" с игры забить не смогли, а у хозяев отличились Бен с подачи нашего Валерия Ничушкина, и Федун после голевого паса Александра Радулова. Казалось, психологическое преимущество перешло к "звездам", но в лотерее буллитов сильнее был "Ванкувер".