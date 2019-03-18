В Приморье раненый дальневосточный леопард идет на поправку. Ветеринары отметили в его состоянии положительную динамику, сообщают Вести: Приморье.
В Приморье раненый дальневосточный леопард идет на поправку. Ветеринары отметили в его состоянии положительную динамику, сообщают "Вести: Приморье".
Напомним, 3 марта молодого самца поймали сотрудники охотнадзора возле границы заповедника "Кедровая падь". В тяжелом состоянии его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Алексеевке. Возраст хищника — примерно 2,5 года. По характеру повреждений специалисты установили, на зверь пострадал от нападения другого дальневосточного леопарда. Также зоологи предполагают, что за несколько недель перед этим его сбил автомобиль.
В течение двух недель специалисты отказывались от каки-либо прогнозов относительно будущего леопарда. Все это время он находился в тяжелом состоянии. Однако ситуация стала меняться к лучшему. Животное начало активно принимать пишу, и у него появились силы. Сейчас хищник стал проявлять активно-оборонительное поведение и даже сломал фотоловушку, с помощью которой наблюдали за его состоянием.
"Самец положительно реагирует на лечение и скоро закончит курс антибиотиков. В конце недели планируется провести плановый осмотр. Ветеринары оценят состояние ран, и если все будет хорошо, ему снимут швы и дренаж", — рассказала сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.
В случае позитивного сценария развития ситуации, хищник покинет карантинный блок, и его переведут в просторный вольер. Это позволит специалистам оценить физическое состояние зверя и его возможности. После нападения у него были проблемы с задней лапой, из-за чего появилась хромота. Сейчас леопард научился запрыгивать на высоту около метра. Но сделать конкретные выводы его состоянии можно будет только после того, как его переведут в открытое пространство.