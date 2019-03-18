В Приморье раненый дальневосточный леопард идет на поправку. Ветеринары отметили в его состоянии положительную динамику, сообщают Вести: Приморье.

В Приморье раненый дальневосточный леопард идет на поправку. Ветеринары отметили в его состоянии положительную динамику, сообщают "Вести: Приморье".Напомним, 3 марта молодого самца поймали сотрудники охотнадзора возле границы заповедника "Кедровая падь". В тяжелом состоянии его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Алексеевке. Возраст хищника — примерно 2,5 года. По характеру повреждений специалисты установили, на зверь пострадал от нападения другого дальневосточного леопарда. Также зоологи предполагают, что за несколько недель перед этим его сбил автомобиль.В течение двух недель специалисты отказывались от каки-либо прогнозов относительно будущего леопарда. Все это время он находился в тяжелом состоянии. Однако ситуация стала меняться к лучшему. Животное начало активно принимать пишу, и у него появились силы. Сейчас хищник стал проявлять активно-оборонительное поведение и даже сломал фотоловушку, с помощью которой наблюдали за его состоянием."Самец положительно реагирует на лечение и скоро закончит курс антибиотиков. В конце недели планируется провести плановый осмотр. Ветеринары оценят состояние ран, и если все будет хорошо, ему снимут швы и дренаж", — рассказала сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.В случае позитивного сценария развития ситуации, хищник покинет карантинный блок, и его переведут в просторный вольер. Это позволит специалистам оценить физическое состояние зверя и его возможности. После нападения у него были проблемы с задней лапой, из-за чего появилась хромота. Сейчас леопард научился запрыгивать на высоту около метра. Но сделать конкретные выводы его состоянии можно будет только после того, как его переведут в открытое пространство.