Родные Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, опровергли появившуюся ранее информацию о том, что департамент торговли и услуг Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы. Пиар-директор Анна Исаева сообщила, что все вопросы решаются.

Родные Юлии Началовой, скончавшейся в возрасте 38 лет, опровергли появившуюся ранее информацию о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы.Пиар-директор Анна Исаева сообщила, что все вопросы решаются с помощью правительства Москвы. "Нам идут навстречу", — цитирует Исаеву РИА Новости.Похороны должны состояться 21 марта.Юлии Началовой не стало 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом.Ранее врач артистки Василий Шуров рассказал, что ее смерть – роковая случайность, у нее не было алкогольной или наркотической зависимости, диабета и других болезней, о которых сообщал ряд СМИ.По его словам, у Юлии была подагра. Недавно она натерла ногу, после чего в рану попала инфекция и началась гангрена, резко поднялся уровень сахара.Певица была госпитализирована и введена в искусственную кому, затем ее подключили к ИВЛ и прооперировали ногу, но спасти певице жизнь врачи не смогли.Певица стала известна публике в 1991-1992 годах – тогда она приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и победила.Началова записала несколько альбомов, снималась в кино, работала телеведущей. Наиболее известные хиты певицы "Герой не моего романа", "Учитель" и "Дюймовочка".