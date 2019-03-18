Родные Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, опровергли появившуюся ранее информацию о том, что департамент торговли и услуг Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы. Пиар-директор Анна Исаева сообщила, что все вопросы решаются.
Родные Юлии Началовой, скончавшейся в возрасте 38 лет, опровергли появившуюся ранее информацию о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы.
Пиар-директор Анна Исаева сообщила, что все вопросы решаются с помощью правительства Москвы. "Нам идут навстречу", — цитирует Исаеву РИА Новости.
Похороны должны состояться 21 марта.
Юлии Началовой не стало 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом.
Ранее врач артистки Василий Шуров рассказал, что ее смерть – роковая случайность, у нее не было алкогольной или наркотической зависимости, диабета и других болезней, о которых сообщал ряд СМИ.
По его словам, у Юлии была подагра. Недавно она натерла ногу, после чего в рану попала инфекция и началась гангрена, резко поднялся уровень сахара.
Певица была госпитализирована и введена в искусственную кому, затем ее подключили к ИВЛ и прооперировали ногу, но спасти певице жизнь врачи не смогли.
Певица стала известна публике в 1991-1992 годах – тогда она приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и победила.
Началова записала несколько альбомов, снималась в кино, работала телеведущей. Наиболее известные хиты певицы "Герой не моего романа", "Учитель" и "Дюймовочка".