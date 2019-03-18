У известного поэта-песенника Ильи Резника сложилась непростая финансовая ситуация. Расходы на содержание особняка на Рублевке загоняют семью в долги.

У известного поэта-песенника Ильи Резника сложилась непростаяфинансовая ситуация. Расходы на содержание особняка на Рублевке загоняют семьюв долги.Илья Резник снимает особняк в Подмосковье, где живет вместес женой. Коттедж по сравнению с соседними "дворцами" олигарховдовольно скромный. Потрескавшиеся стенытребуют ремонта, мебель – 90-х годов, вышедшая из моды. Поэт жалуется, что дажефасады старой кухни регулярно слетают с петель.Большинство россиян уверены, что – один из самыхбогатых людей страны. Поэт написал огромное число песен для знаменитостей,которые должны были делиться с ним гонорарами. Но в реальности все намного скромнее.Оказывается, расценки для авторов произведений не менялись ссоветских времен. По словам Ильи Резника, им платят "жалкие семь копеек"за одно звучание, за эфир. Сам же известный поэт не умеет воевать за деньги. Врезультате ему приходится до сих пор снимать жилье – и даже на это денег поройне хватает, приходится занимать, пишет StarHit. Чаще всего помогает в таких ситуациях сын,рассказал в программе "Однажды".Проблемы с деньгами не отступают, несмотря на работу в театре и авторские отчисления. Больше всего тяготил поэта давний долг перед Иосифом Кобзоном. Однако 2018-й год оказался для Резника более успешным в финансовом плане и ему удалось вернуть этот долг – перед самой смертью великого певца.80-летний счастлив в браке с Ириной Романовой. Супруги отмечают 20-летие совместной жизни. А в минувшем году пара обвенчалась – втайне, в Нижней Ореанде под Ялтой. Когда Илья Резник развелся с женой Мунирой Аргумбаевой и вступил в новые отношения, многие это не одобрили. В числе недоброжелателей была и Алла Пугачева. Однако Ирина говорит, что они простили всех обидчиков и ни на кого не держат зла.