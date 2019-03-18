В Мурманске завершился финальный день Чемпионата мира и Кубка Арктики по ледяному плаванию. Программа соревнований состояла из коротких заплывов на пятьдесят метров и четырех этапов эстафеты по 250 метров. Цель испытания - определить сильнейшего в покорении дальних дистанций, сообщает ГТРК Мурман.

В Мурманске завершился финальный день Чемпионата мира и Кубка Арктики по ледяному плаванию. Программа соревнований состояла из коротких заплывов на пятьдесят метров и четырех этапов эстафеты по 250 метров. Цель испытания — определить сильнейшего в покорении дальних дистанций, сообщает ГТРК "Мурман".Каждый участник продемонстрировал собственную тактику. В последний день чемпионата эмоций было не меньше, чем в день открытия. Уровень организации мероприятия получил высокую оценку. "Все на высшем уровне. И организация, и состязания. Все гости, вне зависимости от страны прибытия, ощутили теплый прием", — отметила чемпионка мира по зимнему плаванию Ольга Мешкова.Победителями соревнований стали спортсмены всех возрастных категорий из России, Эстонии, Финляндии, Польши, США и Британии. Российская сборная получила бронзу. Эксперты отметили, что это показало готовность наших спортсменов соперничать на мировом уровне.Руководство Мурманска поблагодарило всех, кто принял участие в подготовке масштабного мероприятия. Подготовка к нему заняла около года. "Проделана огромная работа. Мы добились очень хороших результатов", — рассказал сити-менеджер Мурманска Андрей Сысоев.