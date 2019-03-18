Российские и сирийские военные контролируют соблюдение режима прекращения огня на Голанских высотах. Вместе они ведут мониторинг обстановки вдоль демилитаризованной зоны по так называемой линии Браво на границе Израиля и Сирии.

Российские и сирийские военные контролируют соблюдение режима прекращения огня на Голанских высотах. Вместе они ведут мониторинг обстановки вдоль демилитаризованной зоны по так называемой линии "Браво" на границе Израиля и Сирии.Еще год назад на Голанах находились боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Теперь остались только небольшие летучие отряды. К возможным атакам террористов здесь готовы. Действия на случай нападения отрабатывают ежедневно, передает телеканал "Россия 24"."Мы создали все условия, чтобы силы Организации Объединенных Наций, наблюдения и разъединения сторон смогли бы уже выставить свои посты и приступить полноценно по линии "Браво" выполнять те задачи, которые они выполняли до 2013 года", — сообщил Владимир Ивановский, начальник главного управления военной полиции МО РФ.