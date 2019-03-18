В России уже работают над производством многофункциональных истребителей Су-35 в рамках контракта для Египта.

В России уже работают над производством многофункциональных истребителей Су-35 в рамках контракта для Египта, пишет "Коммерсант".По информации издания, между Россией и Египтом заключен контракт на поставку нескольких десятков истребителей Су-35.Речь идет о более чем двух десятках истребителей и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 миллиардов. Как пишет газета, контракт действует с конца 2018 года.На авиасалоне "Ле Бурже" в июне 2017 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал о начале поставок истребителей МиГ-29 в Египет. Россия поставит Египту 46 самолетов данного типа.Между тем, в 2015 году первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.В "Ростехе" ранее заявили, что Китай купил у России 24 истребителя, цена контракта — порядка $2,5 миллиарда.