Правительство сообщило о повышении пенсий в России с 1 апреля. Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пособий на 2%.

Правительствосообщило о повышении пенсий в России с 1 апреля. Дмитрий Медведев подписал постановлениеоб утверждении коэффициента индексации социальных пособий на 2%.С 1апреля средний размер социальной пенсии достигнет 9266 рублей. Пенсионный фонд проинформируетоб изменениях все свои региональные отделения.Об улучшении жизни пенсионеров не раз говорилпрезидент Владимир Путин. Известно, что перед своим недавним посланиемФедеральному собранию глава государства буквально в столбик рассчитывал выплатыпенсий отдельным категориям граждан. Об этом рассказала вице-премьерТатьяна Голикова.По еесловам, многие пенсионеры не получили обещанную прибавку к пенсиям с 1 января2019 года из-за ограничения, касающегося прожиточного минимума. Как рассказалаГоликова, Владимир Путин, готовя послание Федеральному собранию, детальнорассчитывал пенсии отдельных категорий россиян.Голиковапообещала, что индексация 1 января 2019 года, будет учтена при новомперерасчете . Он коснется также пенсионеров, которым положена ежемесячнаяденежная выплата – в частности, инвалидов и участников Великой Отечественнойвойны.Крометого, 18 марта комитет Госдумы по труду,социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтениизаконопроект о доплатах к пенсиям для малообеспеченных жителей России, сообщает. После утверждения этого документа перерасчет малоимущихграждан будет произведен с начала этого года, а доплату пенсионеры получатне позднее 1 июля. Новые правила затронут около 12% неработающих российскихпенсионеров.