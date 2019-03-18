Правительство
сообщило о повышении пенсий в России с 1 апреля. Дмитрий Медведев подписал постановление
об утверждении коэффициента индексации социальных пособий на 2%.
Правительство
сообщило о повышении пенсий в России с 1 апреля. Дмитрий Медведев подписал постановление
об утверждении коэффициента индексации социальных пособий на 2%.
С 1
апреля средний размер социальной пенсии достигнет 9266 рублей. Пенсионный фонд проинформирует
об изменениях все свои региональные отделения.
Об улучшении жизни пенсионеров не раз говорил
президент Владимир Путин. Известно, что перед своим недавним посланием
Федеральному собранию глава государства буквально в столбик рассчитывал выплаты
пенсий отдельным категориям граждан. Об этом рассказала вице-премьер
Татьяна Голикова.
По ее
словам, многие пенсионеры не получили обещанную прибавку к пенсиям с 1 января
2019 года из-за ограничения, касающегося прожиточного минимума. Как рассказала
Голикова, Владимир Путин, готовя послание Федеральному собранию, детально
рассчитывал пенсии отдельных категорий россиян.
Голикова
пообещала, что индексация 1 января 2019 года, будет учтена при новом
перерасчете . Он коснется также пенсионеров, которым положена ежемесячная
денежная выплата – в частности, инвалидов и участников Великой Отечественной
войны.
Кроме
того, 18 марта комитет Госдумы по труду,
социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении
законопроект о доплатах к пенсиям для малообеспеченных жителей России, сообщает
. После утверждения этого документа перерасчет малоимущих
граждан будет произведен с начала этого года, а доплату пенсионеры получат
не позднее 1 июля. Новые правила затронут около 12% неработающих российских
пенсионеров.