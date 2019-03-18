Семьи некоторых погибших в катастрофе с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии получили вместо тел почву с места трагедии. Однако они говорят, что земля с места крушения - это воспоминание о любимых людях.

Семьи некоторых погибших в катастрофе с Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии получили вместо тел почву с места трагедии. Однако они говорят, что земля с места крушения — это воспоминание о любимых людях.Идентификация останков может занять полгода, передает издание "Известия". Власти страны выделят каждой семье по одному килограмму обугленной почвы с места катастрофы. Церемония захоронения пройдет в Аддис-Абебе.Крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines произошло 10 марта. В катастрофе погибли 157 человек, в их числе – трое россиян. Из-за ЧП многие авиакомпании стали отказываться от использования данной модели Boeing. Для этих самолетов закрыла небо и Россия.