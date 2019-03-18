Появилась информация о том, что якобы возникли проблемы с похоронами Юлии Началовой. Сообщалось, что семья не захотела платить за место на Троекуровском кладбище более миллиона рублей. С комментариями выступили вовлеченные в эту историю люди.

Появилась информация о том, что якобы возникли проблемы с похоронами Юлии Началовой. Сообщалось, что семья не захотела платить за место на Троекуровском кладбище более миллиона рублей. С комментариями выступили вовлеченные в эту историю люди.Все началось с того, что в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что родственники Юлии Началовой не знают, как ее похоронить, так как департамент торговли и услуг столицы запросил более миллиона рублей за захоронение на Троекуровском кладбище, а семья якобы не захотела платить такую кругленькую сумму.Разразилась шумиха. С комментариями выступила Анна Исаева, до недавнего времени представляющая интересы Юлии Началовой. Она обратилась к общественности от лица семьи покойной исполнительницы. "Родные Юли Началовой опровергают информацию о возникших трудностях. Правительство Москвы идет навстречу и помогает решать все вопросы", – цитирует менеджера артисткиНе остался в стороне и глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он также опроверг все данные о проблемах, якобы возникших с похоронами Юлии Началовой. "Никаких проблем с похоронами не было, это кто-то пытается раскачать лодку. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, родственники выбрали четверг, потому что еще хотят попрощаться", – объяснил Алексей Немерюк агентству "Москва".Тем не менее, тема получила широкое распространение в Сети. В ходе бурных обсуждений досталось и родственникам покойной Юлии Началовой и ее коллегам по отечественному шоу-бизнесу."Ничего не понимаю. Как это бесплатно. Простых смертных даже в цивиллизованных странах хоронят за деньги. Думается, что после смерти она уже никому не нужна. Вот это страшно. А звезды шоу– бизнеса– это шваль, за редчайшим исключением. Поцокают языками для вида и все (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Там достаточно денег, чтоб заплатить – позор.... Юлю жаль.....", "Пусть коллеги по цеху сбросятся, не обеднеют. Как верещать о потере каждый певун соизволил, а помочь – извиняйте, самим мало. Перед законом все должны быть равны, надо – заплати, нет денег – в деревне бесплатно хоронят. Юлии вечная память", – высказались комментаторы в Сети.Напомним, умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – скончалась.