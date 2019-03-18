Артист раскрыл размер своего заработка в соцсетях. Сергей Шнуров
рассказал, что может зарабатывать по миллиону в день только в Instagram.
Артист раскрыл размер своего заработка в соцсетях. Сергей Шнуров
рассказал, что может зарабатывать по миллиону в день только в Instagram.
В интервью Алексею
Пивоварову для YouTube-канала "Редакция" лидер группы "Ленинград" признался,
что на рекламе средства от поноса в личном микроблоге он озолотился – получил три миллиона
рублей. После звезда добавила, что с момента публикации того поста его расценки
выросли.
Заказать рекомендацию в Instagram-аккаунте артиста теперь
стоит 4,5 миллиона рублей. Предложения с меньшими суммами Сергей Шнуров не рассматривает.
Звезда отметила, что могла бы получать со своего микроблога по
миллиону в день, однако захламлять страницу не хочет из принципа. В соцсетях он
высказывает свою точку зрения и тренирует "поэтическую мышцу".
Алексей Пивоваров заявил , что иногда в его аккаунте появляются "недоделанные" стихи. Артист не растерялся, он отметил, что так
и должно быть – "это такой формат". "Стихи там сиюминутные, я из пишу в режиме
таком, едучи в машине, например. Если их публиковать, то они, естественно, требуют редакции", – объяснил артист.
Пивоваров пришел к выводу, что больше всего "лайков" и
комментариев набирают фотографии, где Шнуров запечатлен с молодой женой Ольгой
Абрамовой, правда, музыкант семейными кадрами не злоупотребляет. "А зачем Ольге
это нужно, чтобы она ходила по улицам, и ее все узнавали? Нет, ей такого не
надо", – пояснил .