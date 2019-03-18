Артист раскрыл размер своего заработка в соцсетях. Сергей Шнуров рассказал, что может зарабатывать по миллиону в день только в Instagram.

Артист раскрыл размер своего заработка в соцсетях. Сергей Шнуроврассказал, что может зарабатывать по миллиону в день только в Instagram.В интервью АлексеюПивоварову для YouTube-канала "Редакция" лидер группы "Ленинград" признался,что на рекламе средства от поноса в личном микроблоге он озолотился – получил три миллионарублей. После звезда добавила, что с момента публикации того поста его расценкивыросли.Заказать рекомендацию в Instagram-аккаунте артиста теперьстоит 4,5 миллиона рублей. Предложения с меньшими суммами Сергей Шнуров не рассматривает.Звезда отметила, что могла бы получать со своего микроблога помиллиону в день, однако захламлять страницу не хочет из принципа. В соцсетях онвысказывает свою точку зрения и тренирует "поэтическую мышцу".Алексей Пивоваров заявил , что иногда в его аккаунте появляются "недоделанные" стихи. Артист не растерялся, он отметил, что таки должно быть – "это такой формат". "Стихи там сиюминутные, я из пишу в режиметаком, едучи в машине, например. Если их публиковать, то они, естественно, требуют редакции", – объяснил артист.Пивоваров пришел к выводу, что больше всего "лайков" икомментариев набирают фотографии, где Шнуров запечатлен с молодой женой ОльгойАбрамовой, правда, музыкант семейными кадрами не злоупотребляет. "А зачем Ольгеэто нужно, чтобы она ходила по улицам, и ее все узнавали? Нет, ей такого ненадо", – пояснил .