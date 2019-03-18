В первенстве Италии по футболу центральным матчем 28-го тура, который даже затмил первое в сезоне поражение чемпиона страны Ювентуса, стало миланское дерби, в котором Милан был в роли хозяина поля против Интера. Номинальные гости, тем не менее, вели 2:0, 3:1 и выиграли в итоге 3:2.

В первенстве Италии по футболу центральным матчем 28-го тура, который даже затмил первое в сезоне поражение чемпиона страны "Ювентуса", стало миланское дерби, в котором "Милан" был в роли хозяина поля против "Интера". Номинальные гости, тем не менее, вели 2:0, 3:1 и выиграли в итоге 3:2.Матч получился весьма напряженный, "Интер" открыл счет уже на 3-й минуте (Весино), а "Милан" догонял, догонял, но так и не догнал. В начале второго тайма де Врей сделал счет 2:0. Затем Бакайоко возродил интригу, но на 67-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Мартинес. До конца встречи Мусаккьо сумел лишь сократить счет."Интер" выиграл и обошел земляков в борьбе за 3-е место: у победителей стало 53 очка, у проигравших осталось 51. Лидирует, несмотря на проигрыш "Дженоа" (0:2) "Ювентус" (75 очков), на второй строчке "Наполи" (60).