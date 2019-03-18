Юлия Высоцкая дала откровенное интервью. Актриса призналась, почему не смогла преодолеть себя.

Юлия Высоцкая дала откровенное интервью. Актриса призналась, почему не смогла преодолеть себя.Юлия Высоцкая производит впечатление актрисы, ради роли готовой на все. Когда снималась в фильме Андрея Кончаловского "Рай", она смело постриглась на лысо. Однако больше на эксперименты с внешностью Юлия не готова. Она объяснила, почему."Мне очень сложно дался переход из лысого состояния в нормальное. Организм лишь через полгода после окончания съемок "Рая" осознал, что это было. Шок физиологический и моральный", – призналась Юлия Высоцкая.Поэтому для съмок нового фильма Валерии Гай Германики "Мысленный волк" актриса предпочла не перекрашиваться в брюнетку, а надеть парик. По ее мнению, неплохой. Картина представляет собой притчу о матери и дочери, которые не то чтобы любят друг друга, но оказываются по одну сторону в борьбе с общим врагом – волком-людоедом.Большинство сцен снимались поздней осенью по ночам в карельском поселке. Юлия Высоцкая сочла этот опыт полезным. "Я очень многое о себе поняла. Поняла, что могу существовать в сложных обстоятельствах не только профессионально, но и физически, что могу выжить", – заключила актриса в интервью Tatler.Юлия Высоцкая опровергла мнение, что она легкий, открытый, общительный человек. "Это странно, потому что я никогда такой не была, даже в юности. Я интроверт, у меня всегда было мало друзей", – призналась популярная актриса.Ей удивительно читать в комментариях к своим публикациям в Instagram отзывы, в которых ее называют чуть ли не подругой. "Моя жизнь состоит из очень многого, чем я никогда не поделюсь ни с кем, кроме... таких людей, наверное, меньше, чем пальцев на одной руке", – заключила .