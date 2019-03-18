Женщина рассказала, что в помещение зашли неизвестные и похитили заказы на сумму более 50 тысяч рублей...

Сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержаны приезжие в возрасте от 19 до 34 лет, подозреваемые в совершении грабежа и кражи в пункте выдачи интернет-заказов.В территориальный отдел полиции обратилась представитель пункта выдачи заказов одного из магазинов. Женщина рассказала, что в помещение зашли неизвестные и похитили заказы на сумму более 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области.Установлено, что злоумышленники посредством сети Интернет совершили несколько заказов одежды с доставкой в пункт выдачи. После получения товара двое мужчин брали заказанные вещи в примерочные кабинки якобы для примерки, пока еще двое подозреваемых отвлекали менеджера, возвращая товар, мужчины выходили из примерочных со спрятанными в сумках заказами и скрывались.Также была установлена причастность задержанных к краже, совершенной еще в одном пункте выдачи в Зеленограде. Часть похищенного обнаружена и изъята.По данным фактам следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время устанавливается причастность задержанных к аналогичным противоправным деяниям на территории Москвы и Московской области.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31