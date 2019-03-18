Злоумышленники получали разные виды наркотиков в интернет-магазине, фасовали их и сбывали мелкими партиями через тайники-закладки на территории Московского региона...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским стало известно о 28-летней жительнице столицы и 34-летнем приезжем, которые могут быть причастны к незаконным операциям с наркотиками.Они оба были одновременно задержаны в Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы. При обследовании квартиры злоумышленницы в различных емкостях обнаружено вещество растительного происхождения, общей массой около 1,7 кг. Исследованием установлено, что часть вещества является наркотическим средством – марихуаной, весом около 540 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Далее злоумышленница сообщила полицейским места расположения сделанных ею закладок. Обнаруженное в тайниках вещество было изъято и согласно исследованию также является наркотическим средством – марихуаной, массой около 8 граммов.При личном досмотре сообщника задержанной полицейские обнаружили готовые закладки с веществом растительного происхождения, массой более 30 граммов. Исследованием установлено, что вещество также является наркотическим средством – марихуаной, весом около 5 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Затем при обследовании съемной квартиры злоумышленника обнаружены готовые закладки в виде полимерных контейнеров с магнитами, электронные весы, упаковочный материал. Оперативники изъяли также различные емкости и свертки с веществом, общей массой около 2 кг. Исследованием установлено, что часть вещества является наркотическим средством – марихуаной, весом более 343 граммов, и метамфетамином (первитином), весом более 35 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках уголовного дела.Общее количество изъятых веществ составило около 3,7 кг.Как предполагает следствие, злоумышленники получали различные виды наркотиков в интернет-магазине, фасовали их и сбывали мелкими партиями через тайники-закладки на территории Московского региона.Следствием ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.УНК ГУ МВД России по г. Москве