В Челябинске, спасаясь от пожара, мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа и остался жив.

В Челябинске, спасаясь от пожара, мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа и остался жив, передает РИА Новости.Как сообщили в ГУМЧС по региону, поздно вечером в воскресенье на телефон службы "112" поступил звонок о пожаре в квартире многоэтажки по улице Захаренко.Приехавшие сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, поднявшись в квартиру по автолестнице через окно и вскрыв входную дверь. Не дождавшись помощи, хозяин квартиры, расположенной на девятом этаже, выпрыгнул из окна. Мужчина 1966 года рождения остался жив, он госпитализирован в одну из больниц города.По данным МЧС, пожар вспыхнул на кухне, после чего пламя охватило практически всю квартиру. Из-за высокой температуры треснули окна, приток воздуха усилил пожар. Соседние квартиры не пострадали.