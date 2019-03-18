В Москве 7-летний мальчик-аутист умер в захламленной квартире. Он жил с мамой и бабушкой, страдавшей накопительством. Они не занимались его воспитанием, мало кормили и не выпускали из квартиры.

В Москве 7-летний мальчик умер в захламленной квартире.Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, мальчик жил вместе с мамой и бабушкой. Они не занимались его воспитанием, мало кормили. Из квартиры ребенок, страдавший аутизмом, почти не выходил. 12 марта он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли.По факту гибели ребенка Следственный комитет России начал доследственную проверку. Следователи допросили уже мать и бабушку мальчика, а также соседей.Неделю назад на севере Москвы удалось спасти 5-летнюю Любу. Ее плач услышали соседи и вызвали МЧС и полицию. Девочка сделала себе берлогу в мусоре, которым была завалена квартира. Она просидела несколько дней одна без еды и воды. Мать появилась только через сутки после того, как Любу увезли в больницу. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".