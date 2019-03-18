В некоторых СМИ, в частности, в Wall Street Journal, появилась информация о том, что США собираются оставить в Сирии тысячу своих военнослужащих.

В некоторых СМИ, в частности, в Wall Street Journal, появилась информация о том, что США собираются оставить в Сирии тысячу своих военнослужащих. Генерал Джозеф Данфорд, председатель объединенного комитета начальников штабов США, опроверг эти сообщения.Никаких изменений в плане, о котором Пентагон объявлял в феврале, не произошло, сообщил он. При этом США проводят детальное военное планирование с генштабом Турции для того, чтобы обеспечить безопасность вдоль турецко-сирийской границы, передает РИА Новости.Пентагон проводит в Ираке и Сирии операцию против террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ). В Сирии США действуют без разрешения властей. В конце 2018 года Трамп объявил о своих планах вывести войска из Сирии. В феврале в Пентагоне уточнили: на северо-востоке страны и в Манджибе будут оставлены по 200 военных. Также США привлекут в Сирию до 1,5 тысячи военнослужащих из стран ЕС.