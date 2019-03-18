В Новой Зеландии арестовали первого подозреваемого в распространении видео, на котором Брендант Таррант расстреливает людей во время атаки на мечети.

В Новой Зеландии арестовали первого подозреваемого в распространении видео, на котором Брендант Таррант расстреливает людей во время атаки на мечети. 22-летний мужчина будет доставлен в суд. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.Именно такой срок предусмотрен для всех, кто, по мнению новозеландских властей, занимается рекламой терроризма. Ранее представители Facebook заявили, что удалили за сутки свыше 1,5 миллионов роликов, где Таррант расстреливает людей. Жертвами теракта стали 50 человек, еще столько же получили ранения, напоминает телеканал "Россия 24".