В городе Утрехт в Нидерландах неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие.

В городе Утрехт в Нидерландах неизвестные открыли стрельбу. Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.По данным РИА Новости, в городе разворачивается антитеррористическое подразделение. Площадь возле железнодорожного вокзала оцеплена.В результате стрельбы есть пострадавшие. Других подробностей пока не сообщается.Город Утрехт находится в центре Нидерландов. Здесь в XVI веке была подписана Утрехтская уния, которая положила начала объединению нидерландских провинций в единое государство. Сейчас в Утрехте проживают около 300 тысяч человек. Город является четвертым по численности населения в стране.