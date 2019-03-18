Антон Табаков, старший сын легендарного актера Олега Табакова, дал откровенное интервью Борису Корчевникову. Наследник артиста признался, что мало времени проводил с отцом и очень из-за этого жалеет.

Антон Табаков, старший сын легендарного актера Олега Табакова, дал откровенное интервью Борису Корчевникову. Наследник артиста признался, что мало времени проводил с отцом и очень из-за этого жалеет.Олег Табаков ушел от Людмилы Крыловой, подарившей ему сына Антона и дочь Александру, спустя 35 лет совместной жизни. Артист узаконил отношения со своей студенткой Мариной Зудиной, с которой скрывал роман на протяжении десяти лет. И если Александра не смогла смириться с уходом отца, больше никогда не общалась с ним и даже не приехала на его похороны, то Антон смог преодолеть негатив. "Я был обижен на папу, но возраст победил эмоции, и мы стали общаться", – признался Антон Табаков в передаче Бориса Корчевникова "Далекие близкие".Передача была посвящена Олегу Табакову, у которого 12 марта была годовщина смерти. Сын Антон признался, что жалеет о крайне малом количестве времени, проведенном вместе. "Если б была возможность отмотать все назад, я бы в разы увеличил моменты, когда мы виделись. Мне безумно не хватало отца, когда это произошло. Я бы хотел договорить с папой", – сказал Табаков.Антон всегда старался объективно оценивать поступки отца. Он понимал, что раз тот влюбился, то его разрыв с матерью неизбежен. К тому же у его родителей часто происходили конфликты на профессиональной почве. "Папа был администратором и не мог распределять роли по родственному признаку, а мама служила в "Современнике", это было причиной конфликтов родителей, хотя он был прав", – высказал мнение Антон Табаков.Интересно, что, по словам сына, легендарный артист негативно относился к его актерской карьере. "Отец не поощрял мое "мелькание" на экране. В 1975 году я пытался поступать в папину студию, но он сказал, что для театральных подмостков моих способностей недостаточно", – сообщил неутешительный вердикт, вынесенный отцом, Антон.Однако он не обиделся. "Галина Волчек подготовила меня. После театрального института я оказался в "Современнике", – сообщил Табаков. Впрочем, Антон нашел себя в ресторанном бизнесе. Он решил заняться новым делом из-за отца, который якобы обожал поесть из-за психологической травмы, полученной в голодном детстве. Антон признался, что тоска по отцу не стала меньше даже спустя время.Напомним,актер и режиссер умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.