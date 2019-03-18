Утром 18 марта поступило сразу несколько сообщений о минировании зданий в Москве, где располагаются федеральные СМИ. В частности, правоохранители проверяли информацию о минировании здания телецентра ВГТРК на Шаболовке и на улице Правды, а также в телецентре Останкино.

Утром 18 марта поступило сразу несколько сообщений об угрозах взрыва зданий в Москве, где располагаются федеральные СМИ.В частности, правоохранители проверяли информацию о "минировании" здания телецентра ВГТРК на Шаболовке, 37, об угрозе взрыва в котором сообщил по телефону аноним.Кроме того, эвакуировали съемочный павильон ВГТРК на улице Правды. Письмо с угрозами о заложенной бомбе пришло на электронную почту радио "Россия".Из здания были выведены 20 человек, на место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, передает "Интерфакс".Сообщалось также об угрозе взрыва на территории телецентра "Останкино". Однако там после проверки опасные предметы обнаружены не были, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.Позже стало известно, что ложной оказалась и угроза взрыва в здании на Шаболовке, 37, сообщил пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.