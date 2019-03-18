Вечером в Москве был эвакуирован ЦУМ на улице Петровка. Кроме того, специалисты проверили все помещения бизнес-центра Фабрика Станиславского. Это произошло из-за анонимных сообщений о бомбах, заложенных в магазине и бизнес-центре.

Вечером 17 марта в Москве был эвакуирован ЦУМ на улице Петровка. Кроме того, специалисты проверили все помещения бизнес-центра "Фабрика Станиславского". Это произошло из-за анонимных сообщений о бомбах, заложенных в магазине и бизнес-центре, передает РИА Новости. Сообщения не подтвердились.Телефонные террористы активизировались в январе. Волна ложных сообщений о бомбах затронула все города – от Дальнего Востока до Москвы и южных регионов.Самая крупная волна телефонного терроризма была в 2017 году – тогда она затронула 75 из 85 регионов РФ и привела к значительным убыткам.