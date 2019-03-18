Власти Новой Зеландии планируют ужесточить оружейное законодательство после теракта, который унес жизни 50 человек. Как заявила премьер-министр страны, поправки будут внесены в течение этой недели. Что известно о новом законе и как сейчас регулируется оборот оружия в Новой Зеландии?

Власти Новой Зеландии планируют ужесточить оружейное законодательство после теракта, который унес жизни 50 человек. Как заявила премьер-министр страны, поправки будут внесены в течение этой недели. Что известно о новом законе и как сейчас регулируется оборот оружия в Новой Зеландии?Сторонники новозеландского премьер-министра поспешили выдвинуть ее в "Женщины года". Вероятно, авансом. Ведь она только пообещала что-то сделать с оружейным законодательством."Это худший акт терроризма на наших берегах, — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. — По факту он стал и худшим в глобальных масштабах за последние годы. Это показало, насколько несовершенны законы об оружии Новой Зеландии. Если мировая история и должна была нас чему-то научить, то лишь тому, что нужно действовать, чтобы защитить наше сообщество".Ничего конкретного премьер не обещает — "идут консультации по согласованию подробностей". О реальной реформе должны рассказать в течение 10 дней после теракта — то есть до 25 марта.Какие претензии есть к имеющимся законам, об этом много пишет местная пресса. Известно, что пока лицензию на владение оружием может получить, кто угодно, начиная с 16 лет: нужны пара фотографий, паспорт, уплата небольшого налога, также надо пройти трехчасовой обучающий курс.И примечательная подробность: модификацию магазинов и торговлю боеприпасами новозеландское право не регулирует. То есть, патронов может купить, кто угодно и сколько угодно, были бы деньги. Чем и воспользовался преступник Брентон Таррант. И, вероятно, это собирается изменить госпожа Ардерн.На своей пресс-конференции решил выступить и владелец оружейного магазина, где закупался Таррант. Торговец заявил, что он продал только 4 гладкоствольных винтовки, причем уведомил об этом власти. И напомнил, что людей убивали из совсем другого оружия."Все продажи прошли онлайн-верификацию со стороны полиции. И я предоставил полицейским всю информацию, которая у меня есть. Мы проверили его лицензию и не нашли ничего экстраординарного. А полуавтоматическая винтовка, которую, как сообщается, он использовал, была куплена не в нашем магазине", — сообщил владелец оружейного магазина Дэвид Типпл.Ранее новозеландское руководство высказало претензии в адрес соцсети Facebook. напомнив, что сперва данная соцсеть стала площадкой для трансляции массового убийства в режиме онлайн, и что потом Facebook не больно-то торопился удалять видеоролики, снятые преступником. Власти сделали специальное заявление, подчеркнув, что они считают недопустимым сам факт наличия такого видео у кого-либо."Видео, которое относится к атаке, было классифицировано как нежелательное, так что владеть им, делиться им или сохранять его у себя — это нарушение новозеландских законов", — проинформировала министр по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сара Стюарт-Блэк.На днях, как пособник Тарранта был задержан молодой человек 18-ти лет. Сперва было объявлено, что он тоже стрелял в людей. Сейчас с него эти обвинения сняли: выяснилось, что он занимался только медиа-сопровождением преступления — распространял видео о нем и заявления убийцы. Это тоже преступление, причем довольно серьезное: судья отказался отпустить обвиняемого под залог.Следствие по делу далеко от завершения: полиция сегодня работает на родине Брентона Тарранта, в Австралии, в Новом Южном Уэльсе. Стражи порядка обыскали два дома, которые принадлежат членам семьи преступника. Он сам, кстати, отказался от услуг адвоката, заявив тому, что защищать себя собирается сам. Как предположил юрист, Таррант просто собирается превратить суд над собой в площадку для пропаганды собственных радикальных взглядов — как и его кумир Андерс Беринг Брейвик, который организовал такое же массовое убийство в 2011 году.