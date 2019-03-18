В понедельник Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести подсудимых по делу о трагедии на Сямозере, где 2,5 года назад в ходе шторма утонули 14 детей.

В понедельник Петрозаводский городской суд оправдал трех из шести подсудимых по делу о трагедии на Сямозере, где 2,5 года назад во время шторма утонули 14 детей.По данным СКР, из шести фигурантов двое – экс-директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов – приговорены к 9,5 годам колонии общего режима​​​. Инструктор Валерий Круподерщиков — к восьми месяцам колонии-поселения, однако по причине истечения сроков давности он освобожден от наказания.Остальные трое подсудимых – инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович – оправданы, суд счел их вину недоказанной.Как сообщалось, 18 июня 2016 года дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро"" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. В группе был 51 человек: большинство детей и всего четверо взрослых. Начавшийся шторм вынес два каноэ с детьми на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, 14 детей погибли.В ходе последовавшего разбирательства лагерь закрыли, в отношении четверых его сотрудников возбуждены уголовные дела об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "оставлении в опасности".Также уголовное дело о халатности возбудили и в отношении бывших руководителей местного управления Роспотребнадзора.Все фигуранты, кроме координатора Вадима Виноградова, отказались признавать вину.